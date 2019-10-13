Московское "Динамо" обыграло "Пюник" в товарищеском матче
Московское "Динамо" обыграло армянский "Пюник" в товарищеском матче.
В составе победителей дубль оформил Роман Нойштедтер.
"Динамо" - "Пюник" - 2:0 (0:0)
Голы: Нойштедтер, 67 - 1:0, Нойштедтер, 71 - 2:0
В 13 туре РПЛ "Динамо" сыграет с "Краснодаром". Матч состоится 20 октября на "ВТБ Арене". Московский клуб занимает 15 место в турнирной таблице.
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