Московское "Динамо" одержало победу над "Ростовом"

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Московское "Динамо" одержало победу над "Ростовом"

В рамках 19-го тура чемпионата России "Ростов" на выезде уступил московскому "Динамо".

"Динамо" – "Ростов" 2:0

Голы: Бечирай, 42 - 1:0, Ташаев, 45 - 2:0

"Динамо": Шунин, Цаллагов, Рыков, Шуньич, Темников, Ташаев, Соу, Морозов, Хольмен, Бечирай, Луценко.

"Ростов": Абаев, Ингасон, Макеев, Паршивлюк, Вилюш, Маер, Гацкан, Ионов (Думбия, 76), Байрамян, Калачев (Зуев, 46), Бухаров (Дядюн, 46).

Предупреждения: Темников (12), Калачев (25), Рыков (58), Макеев (71).

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