Московское "Динамо" опровергло слухи о возможной отставке Калитвинцева

Московское "Динамо" не собирается увольнять Юрия Калитвинцева с поста главного тренера

"В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера Футбольного клуба "Динамо" (Москва) Ю.Н. Калитвинцева ВФСО "Динамо" как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит.

По словам Председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды. В случае если такого рода слухи генерируются кем-либо из персонала клуба, виновные будут подвергнуты взысканиям", - говорится в заявлении клуба.

После 10 туров РФПЛ "Динамо" занимает 12 место, имея в активе 9 очков.

Тем временем, "Зениту" поставлена задача выиграть Лигу Европы. | soccernews.ru