Московское "Динамо" отправило в отставку Калитвинцева

Московское "Динамо" уволило наставника Юрия Калитвинцева, сообщают российские СМИ.

Причиной послужило недовольство руководством результатами команды. После 12-ти сыгранных матчей "Динамо" находится на 15-й позиции в турнирной таблице.

Сообщается, что и.о. тренера назначен Дмитрий Хохлов. Напомним, что именно при Калитвинциве "Динамо" пробилось в РФПЛ.

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