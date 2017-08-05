Московское "Динамо" отрицает интерес к Маурисио

Исполнительный директор московского "Динамо" Евгений Кречетов опроверг слухи об интересе столичного клуба к бывшему полузащитнику "Зенита" Маурисио.

"Это не более, чем слухи, переговоров не было, и Маурисио в клубе не будет. Всегда надо учитывать возможности клуба" - сказал функционер.

Впрочем, российские СМИ утверждают, что "Динамо" действительно вело переговоры с Маурисио, однако клуб не потянул финансовые запросы футболиста.

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