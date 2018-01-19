Московское "Динамо" подпишет капитана сборной Литвы

Форвард "Ягеллонии" Фёдор Черных в ближайшее время станет игроком московского "Динамо", сообщают российские СМИ.

Столичный клуб уже согласовал переход капитана сборной Литвы. Вскоре о сделке будет объявлено официально.

26-летний Черных выступает за "Ягеллонию" с 2015 года, сыграл 86 матчей и забил 19 голов.

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