Московское "Динамо" подпишет сенегальского хавбека

Полузащитник "Газиантепспора" Кали Тиан близок к переходу в московское "Динамо", сообщают российские СМИ.

Российский клуб арендует 23-летнего сенегальца на один сезон. Другие детали сделки пока неизвестны.

Тиан выступает за "Газиантепспор" с января 2017 года, сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Не пропустите: "Динамо" может подписать Кабрала. | http://soccernews.ru