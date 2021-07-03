Московское "Динамо" потерпело крупное поражение в матче с австрийским клубом

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Московское "Динамо" потерпело крупное поражение в матче с австрийским клубом

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Московское "Динамо" в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии в товарищеском матче потерпело поражение от ЛАСКа со счетом 0:3.

Победу австрийскому клубу принесли дубль Томаса Гойгинера и гол Марко Рагужа.

ЛАСК Австрия - "Динамо" Россия - 3:0
Голы: Гойгинер (2), Рагуж.

"Динамо": Будачев, Лаксальт, Ордец, Плиев, Паршивлюк (Карандашов, 60), Кутицкий (Созонов, 60), Н’Жи (Игбун, 60), Захарян, Моро (Галкин, 60), Грулев (Скопинцев, 60), Тюкавин (Гладышев, 60).

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