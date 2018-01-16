Московское "Динамо" претендует на хавбека "Арсенала"

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Московское "Динамо" претендует на хавбека "Арсенала"

Полузащитник тульского "Арсенала" Михаил Александров является трансферной целью московского "Динамо", сообщают российские СМИ.

Столичный клуб хочет подписать 28-летнего болгарина, который через полгода может стать свободным агентом.

В этом сезоне Александров сыграл за "Арсенал" 14 матчей и сделал 1 ассист.

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