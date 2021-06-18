Московское "Динамо" продлило контракт с основным нападающим

Фото сайт "Динамо"

Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин подписал новый контракт с клубом.

Стороны продлили соглашение на три года с опцией продления ещё на один сезон.

18-летний нападающий является воспитанником академии "бело-голубых". За основную команду он дебютировал в ноябре 2020 года.

За неполный сезон Тюкавин сыграл за "Динамо" 17 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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