Московское "Динамо" продлило контракт с основным нападающим
Фото сайт "Динамо"
Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин подписал новый контракт с клубом.
Стороны продлили соглашение на три года с опцией продления ещё на один сезон.
18-летний нападающий является воспитанником академии "бело-голубых". За основную команду он дебютировал в ноябре 2020 года.
За неполный сезон Тюкавин сыграл за "Динамо" 17 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
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