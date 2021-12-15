Московское "Динамо" продлило контракт с Сандро Шварцем

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Московское "Динамо" официально объявило о подписании нового соглашения с главным тренером Сандро Шварцем.

Отмечается, что стороны договорились о новом контракте до лета 2024 года.

Напомним, что бывший тренер "Майнца" был назначен в "Динамо" 14 октября 2020 года.

В прошлой кампании московская команда заняла 7-е место в таблице РПЛ, а в данный момент идет второй, отставая от "Зенита" на 2 очка после 18 туров

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