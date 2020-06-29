Московское "Динамо" продлило контракты с 8 футболистами

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Московское "Динамо" продлило контракты с 8 футболистами

Сразу восемь игроков заключили краткосрочные соглашения с московским "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

До фактического завершения сезона свои контракты продлили Антон Соснин, Владимир Рыков, Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Жоаозиньо, Кирилл Панченко, а также арендованные Сильвестр Игбоун и Оскар Хильемарк.

"Бело-голубые" идут в РПЛ на седьмом месте. В активе столичной команды 31 очко в 23 матчах.

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