Московское "Динамо" проиграло чешскому клубу

Теги динамо москваяблонец

Московское "Динамо" проиграло чешскому клубу

Московское "Динамо" в рамках подготовки к новому сезону в товарищеском матче потерпело поражение от чешского "Яблонца" со счетом 0:2.

Счет был открыт в середине первого тайма. На 24-й минуте автором забитого мяча стал Войтех Кубиста. В начале второго тайма мяч второй раз оказался в воротах "Динамо" в результате автогола.

"Динамо" (Москва, Россия) - "Яблонец" (Чехия) - 0:2

В предстоящем сезоне "Динамо" в матче 1-го тура чемпионата России на выезде сыграет с "Ростовом". Встреча состоится 23 июля.

Не пропустите: Определены лучшие игроки РПЛ в прошлом сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" надолго теряет Селихова

"Спартак" надолго теряет Селихова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов