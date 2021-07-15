Московское "Динамо" проиграло чешскому клубу
Московское "Динамо" в рамках подготовки к новому сезону в товарищеском матче потерпело поражение от чешского "Яблонца" со счетом 0:2.
Счет был открыт в середине первого тайма. На 24-й минуте автором забитого мяча стал Войтех Кубиста. В начале второго тайма мяч второй раз оказался в воротах "Динамо" в результате автогола.
"Динамо" (Москва, Россия) - "Яблонец" (Чехия) - 0:2
В предстоящем сезоне "Динамо" в матче 1-го тура чемпионата России на выезде сыграет с "Ростовом". Встреча состоится 23 июля.
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