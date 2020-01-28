Московское "Динамо" проиграло "Лехии" в контрольном матче

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Московское "Динамо" проиграло "Лехии" в контрольном матче

Московское "Динамо" проиграло "Лехии" в контрольном матче в Турции.

Польский клуб обыграл бело-голубых со счетом 2:0.

"Динамо" - "Лехия" - 0:2

Стартовый состав "Динамо": Шунин, Паршивлюк, Ордец, Шунич, Скопинцев, Нойштедтер, Юсупов, Шимански, Филипп, Жоаозиньо, Игбун.

1 февраля команда Кирилла Новикова сыграет с сербской "Младостью" и "Слованом".

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