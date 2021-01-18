Московское "Динамо" проиграло "Леху" в товарищеском матче
Представляем результаты товарищеских матчей с участием российских клубов.
"Динамо" Москва - "Лех" Познань 0:2
"Динамо": Шунин (Лещук, 46), Ордец (Кутицкий, 46), Москвичев (Евгеньев, 46), Нойштедтер (Плиев, 46), Карапузов (Варела, 46), Фомин (Моро, 46), Каборе (Захарян, 46), Лесовой (Шиманьски, 46), Терехов (Игбоун, 46), Грулев (Липовой, 46), Комличенко (Тюкавин, 46).
"Арсенал" Тула - "Бачка" Топола 0:0
"Арсенал": Левашов, Бауэр, Беляев, Григалава, Горбатенко, Костадинов, Пантелеев, Коновалов, Ломовицкий, Ткачев, Панченко.
Стоит отметить, что "Динамо" потерпело третье поражение кряду.
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