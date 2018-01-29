Московское "Динамо" пытается купить ганского хавбека

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Московское "Динамо" пытается купить ганского хавбека

Московское "Динамо" ведёт переговоры с "Лехом" по поводу трансфера полузащитника Абдула-Азиза Тетте, сообщают российские СМИ.

"Бело-голубые" готовы купить 27-летнего ганца за 600 тысяч евро, однако польский клуб требует вдвое больше.

Самому Тетте "Динамо" предлагает контракт до лета 2020 года с зарплатой 300 тысяч евро в год. По некоторым данным, хавбек уже прошёл медобследование в московском клубе.  

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