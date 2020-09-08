Московское "Динамо" рассталось с нападающим сборной Литвы
Литовский нападающий Федор Черных покинул московское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.
Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до конца 2020 года. Форвард получил статус свободного агента и сможет перейти в другой клуб бесплатно.
29-летний Черных выступал за "Динамо" с 2018 года, провел за клуб 33 матча во всех турнирах и забил три гола. Сдавался в аренду в "Оренбург". Ранее играл за "Гранитас", "Днепр" (Могилев), "Нафтан", "Гурник" и "Ягеллонию". За сборную Литвы сыграл 53 матча и забил девять мячей.
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