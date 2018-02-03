Московское "Динамо" сыграло вничью с "Высочиной", тульский "Арсенал" и "Уфа" проиграли в товарищеских матчах

В рамках подготовки к весенней части сезона три российских клуба провели товарищеские матчи.

"Арсенал Тула" – "Лудогорец" - 0:1



Гол: Сверчок, 27 - 0:1.

"Арсенал Тула": Левашов, Комбаров (Хагуш, 67), Григалава (Новосельцев, 71), Беляев, Альварес (Александров, 66), Чаушич (Расич, 79), Берхамов (Ивакин, 72), Горбатенко, Ткачев (Денисов, 77), Кангва, Джорджевич (Дзюба, 71).



"Уфа" – "Слован" - 2:3

Голы: Поточны, 26 - 0:1, Фатаи, 42 - 1:1, Бартль, 56 - 1:2, Игбоун, 76 - 2:2, Цоуфал, 79 (пенальти) - 2:3.



"Динамо Москва" – "Высочина" - 1:1

Голы: Марков, 80 - 1:0, Икауниекс, 89 - 1:1.

"Динамо Москва": Лещук, Рауш (Калугин, 69), Цаллагов (Рыков, 46), Морозов, Шуньич (Козлов, 46), Хольмен (Темников, 69), Соу (Кузьмин, 62), Ташаев (Грулев, 65), Москвичев (Соснин, 46), Луценко (Тетте, 62), Черных (Катрич, 76), Обольский (Марков, 46).

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