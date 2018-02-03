Московское "Динамо" сыграло вничью с "Высочиной", тульский "Арсенал" и "Уфа" проиграли в товарищеских матчах
В рамках подготовки к весенней части сезона три российских клуба провели товарищеские матчи.
"Арсенал Тула" – "Лудогорец" - 0:1
Гол: Сверчок, 27 - 0:1.
"Арсенал Тула": Левашов, Комбаров (Хагуш, 67), Григалава (Новосельцев, 71), Беляев, Альварес (Александров, 66), Чаушич (Расич, 79), Берхамов (Ивакин, 72), Горбатенко, Ткачев (Денисов, 77), Кангва, Джорджевич (Дзюба, 71).
"Уфа" – "Слован" - 2:3
Голы: Поточны, 26 - 0:1, Фатаи, 42 - 1:1, Бартль, 56 - 1:2, Игбоун, 76 - 2:2, Цоуфал, 79 (пенальти) - 2:3.
"Динамо Москва" – "Высочина" - 1:1
Голы: Марков, 80 - 1:0, Икауниекс, 89 - 1:1.
"Динамо Москва": Лещук, Рауш (Калугин, 69), Цаллагов (Рыков, 46), Морозов, Шуньич (Козлов, 46), Хольмен (Темников, 69), Соу (Кузьмин, 62), Ташаев (Грулев, 65), Москвичев (Соснин, 46), Луценко (Тетте, 62), Черных (Катрич, 76), Обольский (Марков, 46).
Не пропустите: "Спартак" в товарищеском матче уступил "Хэбэй Чайна Форчун". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Очередное каталонское дерби: "Эспаньол" принимает "Барселону"
-
Хлеба и зрелищ! "Ливерпуль" принимает "Тоттенхэм" на "Энфилде"
-
Победить непобедимых "ткачей": "Монако" постарается взять реванш у "Лиона"
-
Туринский максимализм: "Ювентус" примет на своем поле удобный "Сассуоло"
-
Валенсийское чудо: "Леванте" отбирает очки у "Реала"
Лента новостей
-
Хамес назвал условие своего возвращения в "Реал"
-
"Верона" - "Рома" - 0:1 (обзор)
-
Рамос повторил достижение Месси
-
"Рома" благодаря голу на первой минуте обыграла "Верону"
-
Эксперт телеканала "ESPN": "Кейн допустит ошибку, если откажет "Реалу"
-
Кандела: "На Чемпионате Мира буду следить за Россией, у нее - очень неплохая команда"
-
"Хетафе" - "Леганес" - 0:0 (обзор)
-
Вице-президент "Барселоны": "Коутиньо пошел на большие экономические уступки"
-
"Хетафе" и "Леганес" сильнейшего не определили
-
"Реал" не сможет следующим летом вернуть Хамеса из "Баварии"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с возможной заменой для Де Хеа
-
Терентьев: "Пока еще даже не смотрели матчи "Селтика"
-
"Интер" перехватил у "Атлетико" форварда сборной Аргентины
-
Венгер: "Заплатили за Обамеянга разумную цену"
-
В "Реале" игроки разделились на два лагеря
-
Паулета: "У Мануэла Фернандеша и Эдера есть все шансы сыграть на Чемпионате Мира"
-
Marca назвала нынешний "Реал" худшим в истории
-
Руководство "Челси" возложило вину за неудачные выступления команды на Моуринью
-
Зидан прокомментировал замену Роналду в игре с "Леванте"
-
Канчельскис: "Клубы становятся банкротами, футболисты не получают денег - такой у нас футбол"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12