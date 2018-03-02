Московское "Динамо" требует от Погребняка 20 миллионов евро
Московское "Динамо" требует от своего бывшего нападающего Павла Погребняка 20 миллионов евро, об этом сообщил юрист футболиста Михаил Прокопец.
"Динамо" требует 20 миллионов от Погребняка за расторжение контракта. Чем обосновывает? Тем, что такой пункт был в соглашении. Пока это только претензия. Просят расплатиться в течение десяти дней" - сказал юрист.
Напомним, что "Динамо" расторгло контракт с Погребняком в конце января в одностороннем порядке. Сейчас экс-форвард сборной России является игроком "Тосно".
Не пропустите: Погребняк подал иск против "Динамо". | http://soccernews.ru
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