Московское "Динамо" уничтожило второй состав "Баварии" в товарищеском матче

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Московское "Динамо" уничтожило второй состав "Баварии" в товарищеском матче

В товарищеском матче московское "Динамо" разгромило дубль "Баварии".

"Динамо" Москва - "Бавария-2" Мюнхен - 7:1 (4:0)

Голы: Луценко, 15 - 1:0, Луценко, 28 - 2:0, Луценко, 29 - 3:0, Бечирай, 34 - 4:0, Темников, 48 - 5:0, Црнички, 52 - 5:1, Бечирай, 54 - 6:1, Ионов, 80 - 7:1

Стоит отметить, что "Бавария-2" в прошлом сезоне выступала в четвертом по счету немецком дивизионе и заняла в нем третье место.

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