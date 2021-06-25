Московское "Динамо" усилится грузинским талантом

Теги динамо москвадинамо тбилисилука гагнидзетрансферы

Московское "Динамо" усилится грузинским талантом

Фото твиттер Geo Team

Полузащитник тбилисского "Динамо" Лука Гагнидзе продолжит карьеру в России, сообщает Goal.ge.

По информации источника, в ближайшее время 18-летний футболист пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт с московским "Динамо".

Однако к "бело-голубым" грузинский талант присоединится только следующей зимой.

Гагнидзе является воспитанником тбилисского "Динамо", сыграл 17 матчей за первую команду, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 700 тысяч евро.

Не пропустите: "Динамо" пытается купить сербского форварда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"ПСЖ" считает, что "Реал" не сможет позволить себе Мбаппе

"ПСЖ" считает, что "Реал" не сможет позволить себе Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 36 75
2 Динамо Батуми Динамо Батуми 36 70
3 Saburtalo Saburtalo 36 70
4 Локомотиви Тбилиси Локомотиви Тбилиси 36 55
5 Чихура Сачхере Чихура Сачхере 36 47
6 Торпедо Кутаиси Торпедо Кутаиси 36 44
7 Дила Гори Дила Гори 36 43
8 Rustavi Rustavi 36 38
9 Сиони Сиони 36 38
10 ВИТ Джорджия ВИТ Джорджия 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов