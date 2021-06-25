Московское "Динамо" усилится грузинским талантом
Фото твиттер Geo Team
Полузащитник тбилисского "Динамо" Лука Гагнидзе продолжит карьеру в России, сообщает Goal.ge.
По информации источника, в ближайшее время 18-летний футболист пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт с московским "Динамо".
Однако к "бело-голубым" грузинский талант присоединится только следующей зимой.
Гагнидзе является воспитанником тбилисского "Динамо", сыграл 17 матчей за первую команду, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 700 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Тбилиси
|36
|75
|2
|Динамо Батуми
|36
|70
|3
|Saburtalo
|36
|70
|4
|Локомотиви Тбилиси
|36
|55
|5
|Чихура Сачхере
|36
|47
|6
|Торпедо Кутаиси
|36
|44
|7
|Дила Гори
|36
|43
|8
|Rustavi
|36
|38
|9
|Сиони
|36
|38
|10
|ВИТ Джорджия
|36
|20