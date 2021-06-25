Московское "Динамо" усилится грузинским талантом

Фото твиттер Geo Team

Полузащитник тбилисского "Динамо" Лука Гагнидзе продолжит карьеру в России, сообщает Goal.ge.

По информации источника, в ближайшее время 18-летний футболист пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт с московским "Динамо".

Однако к "бело-голубым" грузинский талант присоединится только следующей зимой.

Гагнидзе является воспитанником тбилисского "Динамо", сыграл 17 матчей за первую команду, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 700 тысяч евро.

Не пропустите: "Динамо" пытается купить сербского форварда. | http://soccernews.ru