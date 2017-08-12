Московское "Динамо" в гостях переиграло "Анжи"

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Московское "Динамо" в гостях переиграло "Анжи"

В рамках шестого тура чемпионата России московское "Динамо" на выезде достаточно уверенно разобралось с "Анжи".

"Анжи" – "Динамо" - 1:3

Голы: Яковлев, 9 - 1:0, Бечирай, 15 - 1:1, Панченко, 34 - 1:2, Панченко, 76 (пенальти) - 1:3.

"Анжи": Солосин, Брызгалов, Фибель, Мусалов, Карасев (Гулиев, 61), Хубулов, Данченко (Липартия, 68), Афонин, Яковлев, Маркелов, Лескано (Мамтов, 46).

"Динамо": Шунин, Хольмен, Темников, Терехов, Рыков, Ташаев, Соу (Соснин, 82), Козлов, Луценко (Зотов, 46), Панченко (Вандерсон, 77), Бечирай. 

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