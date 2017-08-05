Московское "Динамо" в родных стенах разгромило "Амкар"

Теги динамо москваамкар

Московское "Динамо" в родных стенах разгромило "Амкар"

В рамках четвёртого тура чемпионата России московское "Динамо" дома без проблем разобралось с пермским "Амкаром", отгрузив в ворота соперника три безответных гола.

"Динамо" – "Амкар" - 3:0

Голы: Панченко, 49 - 1:0, Зотов, 64 - 2:0, Вандерсон, 82 - 3:0.

"Динамо": Шунин, Хольмен, Терехов, Морозов, Шуньич, Ионов (Темников, 67), Зотов, Соу, Ташаев, Вандерсон (Бечирай, 86), Панченко (Соснин, 71).

"Амкар": Нигматуллин, Конде, Идову, Занев, Зайцев, Баланович, Голь, Рязанцев, Костюков (Комолов, 78), Милькович (Бодул, 68), Салугин (Гасилин, 85).

Не пропустите: Конец победной серии: "Уфа" переиграла "Ахмат". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

Битва двух столиц: "Зенит" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 4 12
2 Ахмат 4 9
3 Зенит Санкт-Петербург 3 9
4 Уфа 4 8
5 Ростов 4 7
6 ЦСКА Москва 3 6
7 Краснодар 3 6
8 Спартак Москва 3 5
9 Урал 3 5
10 Динамо Москва 4 4
11 Рубин 3 3
12 Арсенал Тула 3 3
13 Анжи 4 3
14 Тосно 3 0
15 Амкар 4 0
16 СКА Хабаровск 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов