Московское "Динамо" в родных стенах разгромило "Амкар"

В рамках четвёртого тура чемпионата России московское "Динамо" дома без проблем разобралось с пермским "Амкаром", отгрузив в ворота соперника три безответных гола.

"Динамо" – "Амкар" - 3:0

Голы: Панченко, 49 - 1:0, Зотов, 64 - 2:0, Вандерсон, 82 - 3:0.

"Динамо": Шунин, Хольмен, Терехов, Морозов, Шуньич, Ионов (Темников, 67), Зотов, Соу, Ташаев, Вандерсон (Бечирай, 86), Панченко (Соснин, 71).

"Амкар": Нигматуллин, Конде, Идову, Занев, Зайцев, Баланович, Голь, Рязанцев, Костюков (Комолов, 78), Милькович (Бодул, 68), Салугин (Гасилин, 85).

Не пропустите: Конец победной серии: "Уфа" переиграла "Ахмат". | http://soccernews.ru