Московское "Динамо" возглавил немецкий тренер
Немецкий специалист Сандро Шварц назначен на пост главного тренера московского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.
Шварц подписал с "Динамо" контракт до лета 2022 года. Немец стал преемником Кирилла Новикова, который ушел в отставку по собственному желанию после серии неудовлетворительных результатов.
41-летний Шварц ранее тренировал "Веен", "Эшборн" и "Майнц". Последний под его руководством несколько раз успешно решил задачу сохранения места в Бундеслиге.
После 10 туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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