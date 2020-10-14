Московское "Динамо" возглавил немецкий тренер

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Московское "Динамо" возглавил немецкий тренер

Немецкий специалист Сандро Шварц назначен на пост главного тренера московского "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Шварц подписал с "Динамо" контракт до лета 2022 года. Немец стал преемником Кирилла Новикова, который ушел в отставку по собственному желанию после серии неудовлетворительных результатов.

41-летний Шварц ранее тренировал "Веен", "Эшборн" и "Майнц". Последний под его руководством несколько раз успешно решил задачу сохранения места в Бундеслиге.

После 10 туров "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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