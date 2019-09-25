Московское "Динамо" вылетело из Кубка России

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Московское "Динамо" вылетело из Кубка России

В рамках 1/16 финала Кубка России московское "Динамо" в гостях минимально проиграло "Лучу".

Команда из Владивостока победила благодаря голу защитника Кирилла Марущака, а "бело-голубые" по итогам первой же стадии вылетели из турнира.

"Луч" - "Динамо" - 1:0

Гол: Марущак, 20 - 1:0.

"Луч": Ребров, Марущак, Насадюк, Ботака-Иобома, Пономаренко, Катрич (Магадиев, 72), Носов (Квеквескири, 66), Абазов, Кротов, Кутьин (Алиев, 61), Гордиенко.

"Динамо": Шунин, Рыков, Нойштедтер (Каборе, 62), Морозов, Ордец, Калинин, Хильемарк, Грулев (Игбун, 59), Шиманьски, Шейдаев, Филипп (Панченко, 58).

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