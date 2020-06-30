Московское "Динамо" вылетело на матч "Сочи". На игру отправились 22 игрока

Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков взял 22 футболистов на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

Роспотребнадзор разрешил участвовать в матче основному составу бело-голубых, несмотря на то, что ранее несколько игроков заразились коронавирусом.

В Сочи отправились:

Вратари: Антон Шунин, Игорь Лещук.

Защитники: Григорий Морозов, Роман Евгеньев, Владимир Рыков, Иван Ордец, Тони Шунич, Константин Рауш, Дмитрий Скопинцев, Роман Нойштедтер, Заурбек Плиев.

Полузащитники: Антон Соснин, Оскар Хильемарк, Артур Юсупов, Владислав Карапузов, Игорь Школик, Жоаозиньо.

Нападающие: Максим Данилин, Кирилл Панченко, Максимилиан Филипп, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко.

Матч "Сочи" — "Динамо" состоится 1 июля. Начало встречи — в 20:00 мск.

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