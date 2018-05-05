Московское "Динамо" вырвало победу над "Тосно"

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Московское "Динамо" вырвало победу над "Тосно"

В рамках 26-го тура РФПЛ "Динамо" одержало победу над "Тосно".

"Тосно" – "Динамо" 1:2

Голы: Шуньич, 56 - 0:1, Мирзов, 68 - 1:1, Панченко, 79 - 1:2

"Тосно": Юрченко, Сухарев, Дугалич, Маргасов, Миюшкович, Галиулин (Труйич, 86), Палиенко (Жигулев, 75), Нуну Роша (Скворцов, 65), Мирзов, Полетанович, Рикардиньо.

"Динамо": Шунин, Шуньич, Козлов, Хольмен, Рауш, Соу, Тетте, Ташаев, Панченко (Рыков, 84), Луценко (Соснин, 90), Черных (Морозов, 46).

Предупреждения: Мирзов (5), Палиенко (50), Морозов (54), Шуньич (81), Дугалич (85), Юрченко (90). | http://soccernews.ru

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