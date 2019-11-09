Московское "Динамо" задумалось о продаже самого дорогого летнего новичка

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Московское "Динамо" задумалось о продаже самого дорогого летнего новичка

Руководство московского "Динамо" рассматривает вариант с продажей нападающего Максимилиана Филиппа, сообщают российские СМИ.

Боссы "бело-голубых" разочарованы игрой немца, за которого летом заплатили 20 миллионов евро.

Если зимой клуб получит предложение, позволяющее вернуть потраченные деньги, то 25-летнего футболиста без проблем отпустят в другую команду.

Интерес к Филиппу, который в составе "Динамо" забил 2 гола в 8 матчах, проявляют клубы из Китая и стран Ближнего Востока.

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