Московское "Динамо" задумалось о продаже самого дорогого летнего новичка
Руководство московского "Динамо" рассматривает вариант с продажей нападающего Максимилиана Филиппа, сообщают российские СМИ.
Боссы "бело-голубых" разочарованы игрой немца, за которого летом заплатили 20 миллионов евро.
Если зимой клуб получит предложение, позволяющее вернуть потраченные деньги, то 25-летнего футболиста без проблем отпустят в другую команду.
Интерес к Филиппу, который в составе "Динамо" забил 2 гола в 8 матчах, проявляют клубы из Китая и стран Ближнего Востока.
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|15
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|Уфа
|15
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|Рубин
|15
|17
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|Динамо Москва
|15
|15
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|Ахмат
|16
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|Сочи
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