Московское "Динамо" заключило мировое соглашение с Погребняком

Теги динамо москвапавел погребняк

Московское "Динамо" заключило мировое соглашение с Погребняком

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о заключении мирового соглашения с бывшим нападающим Павлом Погребняком.

Напомним, что между клубом и футболистом был спор по поводу досрочного расторжения контракта, однако теперь стороны не имеют друг к другу никаких претензий.

Напомним, что РФС в конфликте "Динамо" и Погребняка стал на сторону игрока, постановив выплатить ему 750 тысяч евро компенсации.

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