Московское "Динамо" заключило новый контракт с 17-летним талантом
Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о продлении соглашения с полузащитником Арсеном Захаряном.
Новый контракт между сторонами рассчитан до июня 2024 года, а предыдущий истекал ближайшим летом.
17-летний хавбек уже провёл два матча за основную команду "бело-голубых".
Стоит отметить, что Захарян входит в топ-60 лучших игроков мира 2003 года рождения по версии The Guardian.
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