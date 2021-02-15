Московское "Динамо" заключило новый контракт с 17-летним талантом

Теги динамо москваарсен захарян

Московское "Динамо" заключило новый контракт с 17-летним талантом

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о продлении соглашения с полузащитником Арсеном Захаряном.

Новый контракт между сторонами рассчитан до июня 2024 года, а предыдущий истекал ближайшим летом.

17-летний хавбек уже провёл два матча за основную команду "бело-голубых".

Стоит отметить, что Захарян входит в топ-60 лучших игроков мира 2003 года рождения по версии The Guardian.

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