Московское "Динамо" завершило зимнюю трансферную кампанию

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Московское "Динамо" завершило зимнюю трансферную кампанию

Генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьёв сообщил о завершении зимней трансферной кампании клуба.

"Зимняя трансферная кампания в "Динамо" закончена. Теперь команда приступает к полноценной подготовке ко второй части сезона" - сказал функционер.

Отметим, что в январе "Динамо" купило четыре новых футболиста - защитника Константина Рауша, хавбеков Фёдора Черных и Абдула Тетте, а также форварда Евгения Маркова

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