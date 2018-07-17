Московскому "Динамо" придется выплатить бывшему игроку десятки миллионов

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Московскому "Динамо" придется выплатить бывшему игроку десятки миллионов

Московское "Динамо" проиграло в суде, пытаясь признать недействительным мировое соглашение с бывшим футболистом Янном М’Вила, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, "бело-голубым" придется заплатить французскому хавбеку более 65 миллионов рублей (900 тысяч евро) за одностороннее расторжение контракта.

Напомним, что М’Вила перешел в "Динамо" в 2015 году, но затем в клубе сменилось руководство и от его услуг было принято решение отказаться.

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