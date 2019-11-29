Москва не будет представлена в весенней части еврокубков в текущем сезоне
В весенней части еврокубков не будет московских клубов во второй раз подряд.
Вчера, 28 ноября, ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" (1:1) и не смог подняться с 4 строчки группы в Лиге Европы.
Во вторник "Локомотив" проиграл "Байеру" (0:2), клуб также занимает 4 место в своем квартете.
Таким образом, клубов из Москвы не будет второй год подряд. В прошлом сезоне в плей-офф не смогли пробиться "Локомотив" и "Спартак".
"Зенит" и "Краснодар" сохраняют шансы сыграть в весенних стадиях и в нынешнем сезоне.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14