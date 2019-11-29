Москва не будет представлена в весенней части еврокубков в текущем сезоне

В весенней части еврокубков не будет московских клубов во второй раз подряд.

Вчера, 28 ноября, ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" (1:1) и не смог подняться с 4 строчки группы в Лиге Европы.

Во вторник "Локомотив" проиграл "Байеру" (0:2), клуб также занимает 4 место в своем квартете.

Таким образом, клубов из Москвы не будет второй год подряд. В прошлом сезоне в плей-офф не смогли пробиться "Локомотив" и "Спартак".

"Зенит" и "Краснодар" сохраняют шансы сыграть в весенних стадиях и в нынешнем сезоне.

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