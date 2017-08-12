Москва окрасилась в красно-синие цвета: ЦСКА выигрывает у "Спартака"

В главном дерби страны московские ЦСКА и "Спартак" должны были реабилитироваться перед собственными болельщиками за невзрачное начало сезона. Армейцы проиграли "Локомотиву" и "Рубину", выиграть удалось лишь у явных аутсайдеров. Красно-белые же были разгромлены в Санкт-Петербурге, а также не смогли выиграть у "Динамо" и "Уфы". "Спартак" подходил к отчетному поединку фактически в оптимальном составе. Кроме давно травмированных игроков, принять участие в дерби не мог лишь дисквалифицированный за удаление в игре с "Зенитом" Луис Адриано. У ЦСКА были проблемы с вратарем, Акинфеев получил травму в игре с АЕКом, после чего пропустил матчи с "Рубином" и "Тосно", его сменщик Помазун не впечатлил, поэтому до последнего оставалось беспокойство по поводу последнего рубежа армейского клуба. В итоге Акинфеев все-таки вышел на поле с первых минут.

В начале игры преимуществом владел "Спартак", гости постоянно били по воротам с дальних дистанций, но в створ мяч не летел. ЦСКА ответил своими моментами, заставив вступить в игру Селихова. Вратарь красно-белых отразил опаснейший выстрел Головина, вытащив мяч из-под перекладины и переведя его на угловой. Следом Дзагоев с нескольких метров бил по воротам, но выстрел Алана в подкате блокировал Джикия. ЦСКА перехватил инициативу, игроки центра поля армейского клуба постоянно переигрывали своих оппонентов Глушакова и Фернандо, из-за чего хозяева постоянно создавали угрозу у ворот Селихова, "Спартак" же был незаметен. Снова попытался забить с дальней дистанции Головин, но и со второй попытки ему не удалось переиграть Селихова.

Ближе к концу тайма ко всем проблемам "Спартака" добавилась травма Зе Луиша, которого заменил Мельгарехо. Гости лишились фактурного нападающего, и Массимо Каррере пришлось перестраивать игру своей команды.

В начале второй половины игры спартаковцам посчастливилось забить гол, реализовав, по сути, первый опасный момент. Промес нашел своим пасом на линии штрафной Мельгарехо, который откатывал его назад под удар, Квинси не стал трогать игровой снаряд, дав шанс Пашаличу. Хорват выстрелил и попал в ногу Березуцкому, от которого мяч залетел в правый угол.

Армейцам необходимо было с удвоенной энергией идти в атаку. Довольно быстро они могли сравнять счет, когда Селихов ошибся на выходе после заброса Витиньо, однако Василий Березуцкий не сумел попасть по пустым воротам. Затем "Спартак" сумел на некоторое время закрыть пути к своим воротам, но с течением времени, когда до финального свистка оставалось все меньше времени, натиск ЦСКА снова усилился. На 83 минуте Головин отлично прострелил с правого края на дальнюю штангу, Георгию Щенникову оставалось лишь переправить мяч в ворота с нескольких метров. Спустя две минуты Витиньо своим дальним ударом перевернул ход игры. ЦСКА забил два мяча за две минуты и тут же закрылся, "Спартак" же не сумел за оставшееся время прийти в себя и в итоге проиграл второй принципиальный матч за неделю. Концовка запомнилась лишь стычкой Джикии и Вернблума, которая едва не завершилась масштабной дракой.

ЦСКА – "Спартак" 2:1

Голы: Пашалич, 48 – 0:1; Щенников, 83 – 1:1; Витиньо, 85 – 2:1

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, А. Березуцкий (Натхо, 79), Васин, Фернандес, Щенников, Головин, Вернблум, Дзагоев (Игнашевич, 90), Оланаре (Чалов, 59), Витиньо.

"Спартак": Селихов, Петкович, Боккетти, Джикия, Комбаров, Промес, Самедов (Бакаев, 90), Фернандо (Ананидзе, 87), Глушаков, Пашалич, Зе Луиш (Мельгарехо, 36).

Вячеслав Горбачев

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