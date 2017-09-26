Москва в ожидании большого футбола: "Спартак" ждет в гости "Ливерпуль"

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Москва в ожидании большого футбола: "Спартак" ждет в гости "Ливерпуль"

"Спартак"  –  "Ливерпуль"

Стадион: "Открытие Арена" (Москва)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Жители столицы России и близлежащих городов затаили дыхание в предвкушении большого футбольного праздника. В течение двух дней самым популярным и титулованным московским командам придется сразиться с двумя самыми именитыми и титулованными коллективами из Туманного Альбиона, коими являются "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Первыми выйдут на поле для выяснения отношений "Спартак" и представитель Мерсисайда. Команды представляют квартет "D", где после первого тура сохраняется равенство. "Красно-белые" не смогли на выезде одолеть словенский "Марибор", забив в ворота друг друга по одному голу, а "скаузеры" упустили победу над "Севильей" на родном "Энфилде".

Любопытно, что москвичи и ливерпульцы четыре раза встречались в еврокубках. Последние матчи с англичанами не очень любят вспоминать болельщики "мясных", потому как в сезоне 2002/2003 на групповой стадии Лиги чемпионов "красные" у себя дома поиздевались над "спартаковцами", забив пять безответных мячей, а в ответной встрече благодаря хет-трику Майкла Оуэна мерсисайдцы отпраздновали победу со счетом 3:1.

Но сейчас времена другие, впрочем, как и обстоятельства. "Спартак" после феерического прошлого сезона, где они впервые за долгое время стали чемпионами, ныне находятся в разобранном состоянии. Подопечные Массимо Карреры довольствуются лишь текущей седьмой строчкой в турнирной таблице РФПЛ.  На выходных москвичи даже не смогли справиться с явным аутсайдером чемпионата "Анжи", а до этого потеряли очки в матче с "Тосно". Кроме всего прочего, удручает ситуация с травмированными. Лазарет "красно-белых" просто переполнен, в том числе и незаменимыми ключевыми футболистами. В матче с "Ливерпулем" точно не сыграют Зобнин, Тимофеев, Глушаков, Зе Луиш, Тигиев, Ананидзе и даже лидер команды Промес.

Англичане также немного забуксовали в чемпионате Англии. Коллектив Юргена Клоппа по-прежнему испытывает большие проблемы с обороной. Но на выходных мерсисайдцы в событийном поединке добыли важную победу над "Лестером", что, безусловно, приподняло боевой дух футболистов перед поездкой в Москву. В стане "Ливерпуля" нет таких огромных кадровых проблем, как у российского клуба. Кроме давно травмированных Клайна и Лалланы, "красным" не поможет Джо Гомез, схлопотавший удаление на последних минутах матча с "Севильей". Зато готовится сыграть один из лучших игроков "Ливерпуля" Садио Мане.

Интересные факты противостояния "Спартака" и "Ливерпуля":

"Спартак" и "Ливерпуль" четыре раза встречались в Лиге чемпионов. На счету обоих клубов по две победы.

В последнем розыгрыше Лиги чемпионов мерсисайдцы на выезде заработали всего одно очко.

Последняя встреча спартаковцев с английским клубом датируется сезоном 2010/2011, когда они уступили "Челси" дома (0:2) и в гостях (1:4). В Москве счет красивым ударом издали открыл выступавший за лондонцев Юрий Жирков.

Свой предыдущий выезд в Россию мерсисайдцы завершили победой. На групповом этапе Лиги Европы-2015/2016 они одолели "Рубин" – 1:0. Это продлило беспроигрышную серию "Ливерпуля" в отношениях с российскими клубами до трех встреч.

Ориентировочные составы на игру:

Спартак: Ребров, Ещенко, Таски, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Пашалич, Попов, Самедов, Роша, Л. Адриано

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Матип, Ловрен, Морено, Хендерсон, Джан, Мане, Коутиньо, Салах, Фирмино

Прогноз на матч "Спартак""Ливерпуль":

Безусловно, "Ливерпуль" является явным фаворитом и, несмотря на то, что подопечные Юргена Клоппа эмоционально и физически выхолощены после непросто матча с "Лестером". "Спартак" пребывает в ужасной форме, да еще и придется обходиться без ключевых игроков.

Букмекеры, естественно, учитывают все эти факторы и сомневаются в победе мерсисайдцев, о чем свидетельствует коэффициент 1.67. В то время, как победа москвичей в среднем оценивается в 5.0.

Богдан Архипенко

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