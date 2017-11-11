Москва в ожидании праздника: Россия против Аргентины в "Лужниках"

Россия – Аргентина

Стадион: "Лужники" (Москва)

Начало матча: 16:00

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Вся многомиллионная Москва в субботу днем затаит дыхание в ожидании большого футбольного праздника. Дело в том, что впервые за четыре с половиной года национальная сборная России проведет матч на главной арене страны - "Лужники" – стадионе, на котором состоится, как матч открытия, так и финал ближайшего Чемпионата Мира. Ну а противостоять россиянам будет команда, без которой и не было бы должного ажиотажа – сборная Аргентины.

Уже давно были оговорены все условия этого спарринга и прописаны в контракте. Среди прочего, основным пунктом в котором является обязательное появление на поле главной "звезды" и капитана "Альбиселесте" Лионеля Месси. По поводу торжественного открытия организаторам важно было собрать полный стадион, который вмещает ровно 81 000 зрителей и для этого лучше соперника, чем сборная Аргентины с "волшебником" Лео в составе и не сыскать.

Помимо Месси, южноамериканцам есть кем гордится. Хорхе Сампаоли привез в Россию практически всех звезд. Но особенно приятно для почитателей российского футбола, что среди таких имен, как Пауло Дибала, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария нашлось место в заявке "петербургцам" Паредесу, Краневиттеру, Ригони и Маммане.

Расширенный список Станислава Черчесова на два ближайших товарищеских матча был довольно-таки прогнозируемый. Единственным сюрпризом стало наличие в нем полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, который едва успел оправиться после тяжелой травмы, но чуть позже 23-летний игрок все же был отправлен назад в расположение своего клуба.

Интересные факты противостояния России и Аргентины:

Сборная России только однажды играла против аргентинцев и тоже в товарищеском поединке. В августе 2009 на стадионе "Локомотив" южноамериканцы одолели россиян со счетом 3:2 - на голы Семшова и Павлюченко аргентинцы ответили точными выстрелами Агуэро, Лисандро Лопеса и Датоло Хесуса.

Обновленная арена "Лужники" вмещает 81 000 зрителей. На большее число болельщиков в Европе рассчитаны только пять стадионов: "Камп Ноу", "Уэмбли", "Сигнал Идуна Парк", "Стад де Франс" и "Сантьяго Бернабеу".

Сборная Аргентины выиграла только один из последних четырех матчей.

Крайний матч в Москве завершился победой для россиян. Чуть больше месяца назад подопечные Станислава Черчесова в контрольной встрече одолели сборную Южной Кореи (4:2).

Ориентировочные составы на игру:

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Нойштедтер, Васин, Смольников, Головин, Глушаков, Жирков, Дзагоев, Смолов, Кокорин

Аргентина: Ромеро, Маммана, Маскерано, Отаменди, Сальвио, Банега, Энцо Перес, Перотти, Ди Мария, Месси, Агуэро

Прогноз на матч Россия – Аргентина:

Даже понимая то, что Аргентина выйдет играть просто в удовольствие, не рвясь особо вперед, все же шансов на победу больше именно у "Альбиселесте". Букмекеры не верят в то, что сборной России удастся подарить своим болельщикам двойной праздник, о чем свидетельствует коэффициент 4.6. В то время, как выигрыш южноамериканцев в среднем оценивается в 1.8.

Богдан Архипенко

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