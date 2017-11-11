Москва в ожидании праздника: Россия против Аргентины в "Лужниках"
Россия – Аргентина
Стадион: "Лужники" (Москва)
Начало матча: 16:00
Арбитр: Дамир Скомина (Словения)
Вся многомиллионная Москва в субботу днем затаит дыхание в ожидании большого футбольного праздника. Дело в том, что впервые за четыре с половиной года национальная сборная России проведет матч на главной арене страны - "Лужники" – стадионе, на котором состоится, как матч открытия, так и финал ближайшего Чемпионата Мира. Ну а противостоять россиянам будет команда, без которой и не было бы должного ажиотажа – сборная Аргентины.
Уже давно были оговорены все условия этого спарринга и прописаны в контракте. Среди прочего, основным пунктом в котором является обязательное появление на поле главной "звезды" и капитана "Альбиселесте" Лионеля Месси. По поводу торжественного открытия организаторам важно было собрать полный стадион, который вмещает ровно 81 000 зрителей и для этого лучше соперника, чем сборная Аргентины с "волшебником" Лео в составе и не сыскать.
Помимо Месси, южноамериканцам есть кем гордится. Хорхе Сампаоли привез в Россию практически всех звезд. Но особенно приятно для почитателей российского футбола, что среди таких имен, как Пауло Дибала, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария нашлось место в заявке "петербургцам" Паредесу, Краневиттеру, Ригони и Маммане.
Расширенный список Станислава Черчесова на два ближайших товарищеских матча был довольно-таки прогнозируемый. Единственным сюрпризом стало наличие в нем полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, который едва успел оправиться после тяжелой травмы, но чуть позже 23-летний игрок все же был отправлен назад в расположение своего клуба.
Интересные факты противостояния России и Аргентины:
Сборная России только однажды играла против аргентинцев и тоже в товарищеском поединке. В августе 2009 на стадионе "Локомотив" южноамериканцы одолели россиян со счетом 3:2 - на голы Семшова и Павлюченко аргентинцы ответили точными выстрелами Агуэро, Лисандро Лопеса и Датоло Хесуса.
Обновленная арена "Лужники" вмещает 81 000 зрителей. На большее число болельщиков в Европе рассчитаны только пять стадионов: "Камп Ноу", "Уэмбли", "Сигнал Идуна Парк", "Стад де Франс" и "Сантьяго Бернабеу".
Сборная Аргентины выиграла только один из последних четырех матчей.
Крайний матч в Москве завершился победой для россиян. Чуть больше месяца назад подопечные Станислава Черчесова в контрольной встрече одолели сборную Южной Кореи (4:2).
Ориентировочные составы на игру:
Россия: Акинфеев, Кудряшов, Нойштедтер, Васин, Смольников, Головин, Глушаков, Жирков, Дзагоев, Смолов, Кокорин
Аргентина: Ромеро, Маммана, Маскерано, Отаменди, Сальвио, Банега, Энцо Перес, Перотти, Ди Мария, Месси, Агуэро
Прогноз на матч Россия – Аргентина:
Даже понимая то, что Аргентина выйдет играть просто в удовольствие, не рвясь особо вперед, все же шансов на победу больше именно у "Альбиселесте". Букмекеры не верят в то, что сборной России удастся подарить своим болельщикам двойной праздник, о чем свидетельствует коэффициент 4.6. В то время, как выигрыш южноамериканцев в среднем оценивается в 1.8.
Богдан Архипенко
Не пропустите! Лучшие бомбардиры топ-5 европейских лиг | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ошибочно засчитанный гол Агуэро приносит Аргентине победу над Россией
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Байер", не продавай он своих лидеров
-
Стык в Копенгагене: Дания принимает Ирландию в матче за выход на ЧМ-2018
-
Англия и Германия довольствовались нулевой ничьей
-
Праздник в Стокгольме: Швеция обыграла Италию
Лента новостей
-
Товарищеская игра между сборными России и Бразилии пройдет в "Лужниках"
-
Агуэро прокомментировал победу над сборной России
-
Замбия - Камерун - 2:2 (обзор)
-
Глушаков обменялся футболками с Месси
-
Замбия и Камерун расписали результативную ничью
-
Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)
-
Клуб Бекхэма близок к вступлению в МЛС
-
Ошибочно засчитанный гол Агуэро приносит Аргентине победу над Россией
-
Подольски рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
-
Агуэро открыл счёт в матче со сборной России
-
"Лацио" теряет Стракошу
-
Блаттера обвинили в сексуальных домогательствах
-
Болельщики "Вест Бромвича" требуют отставки Пьюлиса
-
В сборную Англии вызван вратарь "Норвича"
-
Первый тайм матча Россия - Аргентина завершился нулевой ничьей
-
Фридель возглавил "Нью-Инглэнд Революшн"
-
Буффон: "У нас ещё есть 90 минут, чтобы исправить эту непростую ситуацию"
-
Ещенко хочет поиграть в Англии
-
"Барселона" может приобрести Обамеянга
-
Защитник Швеции: "Минимальная победа - хороший результат, они играли неплохо, но мы были лучше"