Москвичи берут реванш: "Спартак" выигрывает у "Зенита"

В центральном матче 18 тура РФПЛ сошлись "Спартак" и "Зенит". Москвичи намеревались обыграть питерцев и сократить от них отставание в турнирной таблице. Наверняка в головах игроков "Спартака" также сидел летний разгром 1:5, когда питерцы буквально поглумились над командой Карреры, забивая голы на любой вкус.

Игра на "Открытии" началась в невысоком темпе, "Спартак" владел инициативой, но при этом часто терял мяч. Хозяева все же сумели забить гол в дебюте, когда перед воротами Лодыгина оказались Адриано и Глушаков. Бразилец не сумел пробить в касание, плохо приняв мяч, из-за чего Глушакову пришлось делать ему ещё одну передачу, Луис забил со второй попытки, но уже из офсайда. Тем не менее "Спартак" все же добился своего на 18 минуте, когда Самедов прибежал на левый край штрафной и откликнулся на навес Комбарова, переправив мяч в правый угол ворот.

"Спартак" забил и тут же сел в оборону, отдав инициативу "Зениту", но тот долгое время ничего не мог придумать. Москвичи же использовали прессинг, а также убегали в контратаки. Одна из них завершилась вторым забитым мячом. Комбаров отдал пас на Адриано, перед ним была свободная зона, и он прошёл к штрафной, затем отдал короткий пас на Самедова, Александр в касание перевел "круглого" на Зе Луиша, а тот пяткой вернул мяч на Адриано, который точно пробил в правый угол. Образцовая комбинация от "Спартака".

Манчини на это ответил заменой, вместо Краневиттера вышел Ригони. Аргентинец сразу вступил в борьбу, отобрал мяч у Комбарова, бросил в прорыв Полоза, тот ушел от Джикии и прострелил в центр, где мяч отлетел к Кришито, а итальянец пробил в касание - после небольшого рикошета от игрока "Спартака" игровой снаряд влетел в ворота.

Мог "Зенит" сравнять счет еще до перерыва, но Кокорин с нескольких метров попал в штангу.

Во втором тайме обе команды играли в очень быстром темпе, мяч летал от штрафной до штрафной. Было достаточно много голевых моментов. Селихов несколько раз спас команду после выстрелов Ригони и Кришито, также мог забить и Промес, который в этой встрече был незаметен, но свой момент все же имел. "Спартак" не прижимался к воротам, постоянно контратаковал, но Зе Луиш и Адриано не могли ускользнуть от Маммана, который дважды играл в подкате, спасая "Зенит" от выходов соперника один на один.

В концовке закипели страсти, посыпались карточки, в итоге поле досрочно покинул Фернандо, получив удаление за пару минут. "Спартак" прижался к воротам, но "Зенит" не воспользовался численным преимуществом. На последней минуте Зе Луиш и Пашалич убежали в контратаку, и хорват поставил точку в этой интереснейшей игре.

"Спартак" - "Зенит" 3:1

Голы: Самедов, 18 – 1:0; Адриано, 30 – 2:0; Кришито, 35 – 2:1; Пашалич, 90 – 3:1

"Спартак": Селихов, Ещенко, Джикия, Боккетти, Комбаров, Самедов (Зобнин, 46), Фернандо, Глушаков, Промес, Адриано (Пашалич, 75), Зе Луиш.

"Зенит": Лодыгин, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников (Дзюба, 63), Жирков, Краневиттер (Ригони, 34), Паредес, Кузяев, Кокорин, Полоз (Дриусси, 80).

Вячеслав Горбачев

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