Моссаковский ответил на претензии гендиректора "Локомотива" Кикнадзе

Телеведущий и комментатор Михаил Моссаковский ответил на претензии генерального директора "Локомотива" Василия Кикнадзе.

Накануне руководитель московского клуба обвинил Моссаковского, а также футбольного агента Дмитрия Селюка и тренера Андрея Талалаева в неподобающей интерпретации ситуации со смертью воспитанника "железнодорожников" Иннокентия Самохвалова.

"Мне было очень неприятно прочитать слова Василия Кикнадзе в свой адрес. В тексте, за который гендиректор "Локо" предложил заклеймить меня позором, я говорил, что о проблемах с сердцем у Иннокентия Самохвалова было известно давно. Секретом это не было. Знали многие. О проблемах Иннокентия говорит и его бывший тренер Денис Клюев, уточняя, что после курса лечения Самохвалов вернулся к работе, пройдя медобследования и получив допуски. Насколько я знаю, допуски у игрока, действительно были. Последний был получен этой зимой. Хотя в цепочке "болен-здоров-смерть" явно что-то не так. Вероятно, медицинскую документацию Иннокентия Самохвалова ещё будет проверять следствие. Такие проверки необходимы. Летом 2019 года в Италии было возбуждено уголовное дело по факту проверки медицинских сертификатов соответствия, выданных Давиде Астори, защитнику "Фиорентины", скончавшемуся в марте 2018 года из-за проблем с сердцем. Полиция сочла, что Астори не прошёл необходимые стресс-тесты и предоставила доказательства в суд. Процесс ещё не завершён.

В тексте, который так не понравился гендиректору "Локо", я говорил и о том, что трагедия с Инокентием Самохваловым должна стать сигналом для всех спортсменов, продолжающих карьеру, закрывая глаза на проблемы со здоровьем. Таких немало. И среди них есть те, кто пишет расписки, сообщающие ими, что все риски берутся исключительно на себя. Такие вещи должна строго пресекать спортивная власть. А ещё в тексте, который так не понравился гендиректору "Локо", я писал о том, что тренеры и врачи команд сейчас столкнулись с новой для себя ситуацией. Они должны давать игрокам тренировочные задания, и при этом не имеют возможности обеспечить контроль за реакцией организма на привычном уровне. Дистанционная работа диктует новые правила. И в этом кроется дополнительная угроза. Доктора не могут находиться рядом со спортсменом во время работы. В случае проблем с сердцем во время обычной тренировки в общей группе, игрока может спасти дефибриллятор, который есть в наличии у докторов многих команд. Дефибриллятор, например, спас жизнь бельгийскому защитнику Энтони Ван Лоо. Когда Ван Лоо было 20, у него случился сердечный приступ во время игры. Футболиста спасли врачи. Режим самоизоляции не позволяет докторам находиться рядом со спортсменами. Возможно, для кого-то это повод скорректировать план тренировочного процесса. Тренерам, врачам, физиотерапевтам здесь виднее, конечно. Но повод для обсуждения точно есть.

И конечно, есть повод для внутреннего расследования в футбольном клубе "Локомотив". К сожалению, Василий Кикндзе не сказал, ведётся ли оно. Вместо этого, гендир "Локо" попытался заклеймить позором тех, кто задался вопросом, почему произошла трагедия с Иннокентием Самохваловым, и можно ли было её избежать. Мне искренне жаль, что споры идут вокруг ситуации со смертью молодого парня. Хочу попросить за это прощения у родных и близких Иннокентия. Но замалчивание может повлечь за собой новую трагедию. Профессиональная спортивная карьера и серьёзные проблемы со здоровьем - это вещи, которые нередко идут рядом. Однако, смерть - это случай исключительный. Случай, заставляющий задуматься, что делается не так", - написал Моссаковский в своём телеграм-канале.

Напомним, что Самохвалов умер в понедельник от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Во время пробежки он потерял сознание и прибывшие врачи не сумели спасти спортсмена. В четверг его похоронили на одном из столичных кладбищ.

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