Мостовой: "Бавария" и "Реал" будут действовать от обороны"

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Мостовой: "Бавария" и "Реал" будут действовать от обороны"Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Чемпионов между мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом".

"В сегодняшней встрече жду повторения вчерашнего матча "Ливерпуль" - "Рома". Англичане напугали всех, и такое зрелище хочется видеть чаще. Но сегодня команды будут действовать от обороны - это главное, о чем позаботятся оба соперника. Никто не захочет повторить путь "Ромы", пропустив пять мячей", - цитирует бывшего футболиста Р-Спорт.

Не пропустите: превью к матчу "Бавария" - "Реал". | soccernews.ru

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