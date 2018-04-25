Мостовой: "Бавария" и "Реал" будут действовать от обороны"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Чемпионов между мюнхенской "Баварией" и мадридским "Реалом".

"В сегодняшней встрече жду повторения вчерашнего матча "Ливерпуль" - "Рома". Англичане напугали всех, и такое зрелище хочется видеть чаще. Но сегодня команды будут действовать от обороны - это главное, о чем позаботятся оба соперника. Никто не захочет повторить путь "Ромы", пропустив пять мячей", - цитирует бывшего футболиста Р-Спорт.

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