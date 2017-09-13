Мостовой: "ЦСКА повезло"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказал свое мнение о вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов, в котором московский ЦСКА на выезде обыграл лиссабонскую "Бенфику".

"Надо признать, ЦСКА вчера повезло с "Бенфикой". Судья придумал пенальти в ворота португальцев из ничего, а после не поставил явный одиннадцатиметровый армейцам. В который раз приходится отмечать, что из-за арбитров порой не знаешь, что тебя ждет в игре. Вроде готовишься, надеешься на свою игру, соперника изучаешь, а исход матчей решают эти люди, которые бегают сейчас то в розовом, то в черном, то в желтом. "Бенфика" вела в счете и не думала, что судья так "свистнет", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Радимов также высказался о победе ЦСКА. | soccernews.ru