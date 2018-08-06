Мостовой дал характеристику Крыховяку

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал характеристику новоиспеченному полузащитнику московского "Локомотива" Гжегожу Крыховяку.

"Я помню его по выступлениям за "Севилью" и ПСЖ. Это добротный игрок средней линии. От него не стоит ждать красивого дриблинга, мощных ударов и результативных пасов. Его главная задача - цементировать центр поля. Он отлично борется за мячи, при этом играет довольно чисто. Кроме того, еще одним его сильным качеством является умение начать атаку своей команды", - цитирует бывшего футболиста Russia Today.

Напомним, Мостовой дал комментарий низкой результативности "Локомотива". | soccernews.ru