Мостовой: "Дзюба точно входит в топ-2 в чемпионате России"
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой рассказал, кого считает лучшим игроком РПЛ.
Ранее бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков назвал нападающего Артема Дзюба лучим форвардом России.
"Соглашусь с Ромкой Широковым по его выбору Дзюбы и Ерёменко. Выбор кажется большим, но всё равно упираемся в эти две фамилии. Есть ещё Влашич, который является приличным футболистом. Но Артём точно входит в топ-2. Дзюба сильно поменялся за последние три года. Раньше его критиковали, это было обоснованно, потому что он неправильно использовал те качества, которыми обладал. Он очень сильно прибавил, на нём держится вся атака "Зенита", не говоря уже о сборной", - сказал Мостовой.
А еще: Слуцкий рассказал, почему Дзюба не уехал в Европу| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Игроки "Баварии" начнут тренироваться с 6 апреля
-
Врач "Реймса" покончил с собой из-за того, что заразился коронавирусом
-
Бернардески покинет "Ювентус" по окончании сезона
-
Фалькао этим летом может покинуть "Галатасарай"
-
Мостовой: "Дзюба точно входит в топ-2 в чемпионате России"
-
"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" права на хавбека Пашалича
-
"Спартак" арендовал самолет, чтобы Тиль вернулся в Голландию
-
AS: Смолов вернулся в Россию на 18-летие возлюбленной
-
Мостовой высказался по поводу ситуации с коронавирусом в России
-
Уткин прокомментировал возвращение Смолова в Россию
-
1
Медиа Sky Sports составило символическую сборную лучших игроков сезона АПЛ
-
Роналду решил вернуться в "Реал"
-
1
"Манчестер Сити" серьезно накажет Уокера, который вызвал на дом проституток во время карантина
-
Эффектная ведущая клубного телеканала "Ювентуса" восхитила фанатов страстным танцем
-
Представитель Смолова прокомментировал информацию о прилете форварда в Россию без разрешения "Сельты"
-
Игрок "Манчестер Сити" нарушил правила карантина, вызвав на дом проституток: фото
-
1
Тренер "Челси" жестоко подшутил над сыном, который попросил прическу как у Роналду
-
"Милан" нацелился на Икарди
-
В УЕФА отрицают слова Чеферина о крайних сроках проведения финалов еврокубков
-
Жиго выставил на аукцион футболку ради больного ребенка
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20