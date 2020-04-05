Мостовой: "Дзюба точно входит в топ-2 в чемпионате России"

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Мостовой: "Дзюба точно входит в топ-2 в чемпионате России"

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой рассказал, кого считает лучшим игроком РПЛ.

Ранее бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков назвал нападающего Артема Дзюба лучим форвардом России.

"Соглашусь с Ромкой Широковым по его выбору Дзюбы и Ерёменко. Выбор кажется большим, но всё равно упираемся в эти две фамилии. Есть ещё Влашич, который является приличным футболистом. Но Артём точно входит в топ-2. Дзюба сильно поменялся за последние три года. Раньше его критиковали, это было обоснованно, потому что он неправильно использовал те качества, которыми обладал. Он очень сильно прибавил, на нём держится вся атака "Зенита", не говоря уже о сборной", - сказал Мостовой.

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