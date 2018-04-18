Мостовой: "Если "Локомотив" выиграет у "Ахмата", чемпионская гонка будет завершена"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.

"Если "Локомотив" сегодня победит, это будет все. До состоявшегося в выходные тура я все время говорил, что борьба еще продолжается, и так оно и было, однако поражение "Спартака" от "Урала" явно не входило в мои планы. Так что в случае победы над "Ахматом" "железнодорожники" уже процентов на 90 - чемпионы", - цитирует бывшего футболиста Газета.ру.

Напомним, о борьбе за чемпионство в РФПЛ также высказался Павлюченко. | soccernews.ru