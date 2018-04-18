Мостовой: "Если "Локомотив" выиграет у "Ахмата", чемпионская гонка будет завершена"
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.
"Если "Локомотив" сегодня победит, это будет все. До состоявшегося в выходные тура я все время говорил, что борьба еще продолжается, и так оно и было, однако поражение "Спартака" от "Урала" явно не входило в мои планы. Так что в случае победы над "Ахматом" "железнодорожники" уже процентов на 90 - чемпионы", - цитирует бывшего футболиста Газета.ру.
Напомним, о борьбе за чемпионство в РФПЛ также высказался Павлюченко. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|26
|56
|2
|Спартак Москва
|26
|50
|3
|ЦСКА Москва
|26
|48
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|48
|5
|Краснодар
|26
|47
|6
|Уфа
|26
|35
|7
|Арсенал Тула
|26
|35
|8
|Рубин
|26
|34
|9
|Урал
|26
|33
|10
|Ахмат
|26
|31
|11
|Динамо Москва
|26
|30
|12
|Ростов
|26
|30
|13
|Амкар
|26
|28
|14
|Анжи
|26
|24
|15
|Тосно
|26
|24
|16
|СКА Хабаровск
|26
|13