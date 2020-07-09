Мостовой: "Где конкретно судьи убили Тедеско?"

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Мостовой: "Где конкретно судьи убили Тедеско?"

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой отреагировал на недовольство судейством со стороны главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.

"Тедеско говорит, что судьи убивают "Спартак" в каждом матче? А где конкретно его убили? Наверное, можно было оспаривать отменённый гол Соболева в прошлом туре. Но ведь "Спартак" пропустил три мяча от "Тамбова"! Три штуки! Это же тоже показатель...

Претензии по матчу с "Локо"? Пенальти в ворота "красно-белых"? Он был чистый. Вопросы надо задавать тому, кто сфолил в том эпизоде. Зачем Умяров совал свою ногу? Там Миранчук бы всё равно ничего бы не сделал. Мяч уже уходил в сторону. Единственное, он смог бы сделать прострел - не более того. Так что справедливый 11-метровый. Где судьи убивают Тедеско? Вопросов больше, чем ответов...

Прогрессирует ли команда при этом специалисте? Да нет, конечно. Когда он только пришёл, я не понимал, почему его назначили. От своих слов не отказываюсь до сих пор. За какие заслуги? Тедеско был в системе "Шальке". Потом его назначили в первую команду, и вдруг случайно где-то год отработал... Но так тоже бывает. Это же не повод сразу звать человека в "Спартак", - сказал Мостовой.

"Спартак" идёт в турнирной таблице РПЛ на седьмом месте. Контракт Тедеско с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Не пропустите: Тедеско высказался о своём будущем в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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