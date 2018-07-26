Мостовой: "Головин сделал правильный выбор"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой прокомментировал переход полузащитника московского ЦСКА Александра Головина в "Монако".

"Наконец после всех разговоров парень уехал. На протяжении долгих лет сватали то одного, то второго, то третьего - все хотят, все их покупают, только почему-то никто не уезжает. На данный момент Головин, конечно, сделал правильный выбор.

Вы же обратили внимание: почему "Монако"? В "Монако" есть русский владелец, в "Челси" - тоже, так что давайте не забывать об этом. В "Ювентусе" русского нет. Поэтому то, что мы читаем, не совсем является действительностью. Сегодня такой футбол, что многое делается по связям, поэтому наверняка этот фактор сыграл какую-то роль. А в плане футбола - замечательно, что парень в 22 года хочет попробовать себя в довольно трудном чемпионате", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Гончаренко не исключает срыва трансфера Головина в "Монако". | soccernews.ru