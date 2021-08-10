Мостовой готов стать спортивным директором "Спартака"
Фото: инстаграм Мостового
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой не против стать спортивным директором московского клуба.
"Уход Дмитрия Попова из "Спартака" - не такое уж и значимое событие для клуба. Половина людей вообще не знали, кто он и какие функции выполнял. Другое дело - Сергей Родионов. Он уходил - никто и слова не сказал. А здесь что-то раздули, скандал надумали. Смешно вообще.
Что касается меня, то я всегда открыт для предложений от "Спартака". В том числе и на должность спортивного директора. Мой телефон всегда включен, мой номер знают абсолютно все. Однако, честно говоря, мне в это не особо верится: за эти годы, как я ушел из футбола, никто так и не обратился. Поэтому я уже на это и не рассчитываю. Но для предложений открыт, конечно", - приводит слова Мостового Sport24.
Мостовой выступал за "Спартак" с 1987 по 1991 год. Он завершил карьеру в 2005 году.
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