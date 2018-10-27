Мостовой готов возглавить "Спартак"

Бывший хавбек московского "Спартака" Александр Мостовой выразил готовность возглавить "красно-белых", которые остались без главного тренера после отставки Массимо Карреры.

"Если меня позовут в "Спартак", то конечно пойду. Жду этого уже больше десяти лет" - цитируют экс-футболиста российские СМИ.

Стоит отметить, что у 50-летнего Мостового нет никакого тренерского опыта. Будучи игроком, он выступал за "народную команду" с 1987 по 1991 год.

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