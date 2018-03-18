Мостовой: "Ханни оставил приятное впечатление"

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой оценил игру полузащитника московского "Спартака" Софиана Ханни.

"Видно, что парень - техничный, подвижный и делает все правильно, старается регулярно обострять. Я не следил за ним ранее, поэтому не могу сравнивать его выступления в других клубах и в "Спартаке". Но за то время, что я видел Ханни в "Спартаке", он оставил приятное впечатление", - цитирует бывшего футболиста rusfootball.info.

Напомним, Бубнов назвал лучшего игрока "Спартака". | soccernews.ru