Мостовой: "Хеведес - отличное усиление для РФПЛ"
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой оценил последний трансфер московского "Локомотива".
"Бенедикт Хеведес? Это хорошее приобретение. Безусловно, это не игрок уровня Тони Крооса, Матса Хуммельса или Джерома Боатенга. Учитывая его не совсем удачное пребывание в "Ювентусе", сейчас он является "темной лошадкой". Большое значение имеет то, насколько ему удалось восстановиться после череды преследовавших его травм. Но он - немец, а они славятся своей стабильностью. Для РФПЛ это отличное усиление", - цитирует бывшего футболиста Russia Today.
Напомним, Мостовой дал характеристику Крыховяку. | soccernews.ru
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