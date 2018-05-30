Мостовой: "Хочу увидеть игру на 80% от нашего потенциала"
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от сегодняшней товарищеской игры сборной России против команды Австрии.
"Жду качественного футбола, времени остается все меньше и меньше. Хочу увидеть игру на 80% от нашего потенциала. Но результат не так важен. Главное - качество футбола, хорошее состояние и посмотреть ритм, в котором пребывают игроки. За две недели можно многое подправить. И, конечно, лучше избежать травм. Финал Лиги Чемпионов нас насторожил. Можно на ровном месте травму получить", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.
Не пропустите: превью к матчу Россия - Австрия. | soccernews.ru
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